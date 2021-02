Van Alaphilippe tot Naesen, dit zijn de favorieten voor de Omloop Het Nieuwsbad

Julian Alaphilippe. Ⓒ HH/ANP

Het is zover: met de 76ste Omloop Het Nieuwsblad krijgen we de eerste eendagskoers van de World Tour, die pas zondag in de Verenigde Arabische Emiraten is begonnen. Voorspellingen doen voor de openingskoers van het Belgische seizoen was nooit eenvoudig. En nu al helemaal niet, want door de coronapandemie vielen er zoveel koersen weg dat we in Gent zelfs renners aan de start krijgen die dit kalenderjaar voor de allereerste keer met een rugnummer rijden. Hier ontdek je wie wij de vijftien renners vinden die één of meer sterren verdienen in de nerveuze openingskoers die de Omloop Het Nieuwsblad altijd is en waarin Deceuninck - Quick-Step als dé te kloppen ploeg van start gaat, met ’debutant’ Julian Alaphilippe als topfavoriet.