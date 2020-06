Erwin Koeman over ’pittige’ hartoperatie: ’Men is er gelukkig op tijd bij’

Ook Erwin Koeman wordt geconfronteerd met hartproblemen.

EINDHOVEN - De ernstige vernauwingen in de bloedvaten rond het hart van Erwin Koeman, zijn aan het licht gekomen tijdens een onderzoek, dat de oudste Koeman zelf had aangevraagd. Net als Ronald was hij er zich van bewust dat er sprake kon zijn van een erfelijke factor. In de familie aan de kant van zijn vader zijn meerdere personen overleden door hartfalen.