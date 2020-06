Erwin Koeman over ’pittige’ hartoperatie: ’Men is er op tijd bij, dat is geruststellend’

Ook Erwin Koeman wordt geconfronteerd met hartproblemen.

EINDHOVEN - Erwin Koeman, de anderhalf jaar oudere broer van bondscoach Ronald Koeman, ondergaat vrijdag een openhartoperatie in een ziekenhuis in Eindhoven. Bij de man, die net als Ronald deel uitmaakte van het Oranje-team dat in 1988 Europees kampioen werd en een glansrijke carrière had, zijn vernauwingen in de aders bij zijn hart ontdekt.