Van de Zandschulp en Rojer stranden al snel in dubbelspel Wimbledon, Griekspoor wel door

Rojer was met Marcelo Arevalo uit El Salvador niet opgewassen tegen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow. Het Amerikaanse duo was met 6-3 7-6 (5) te sterk.

Van de Zandschulp verloor eerder in de tweede ronde van het enkelspel in vier sets van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

Griekspoor, Stevens en Pel wel verder

Tallon Griekspoor, Bart Stevens en David Pel zijn op Wimbledon voor het eerst in hun loopbaan doorgedrongen tot de derde ronde van het dubbelspel. Griekspoor won met Stevens met 2-6 7-6 (2) 7-6 (7) van het Italiaanse koppel Simone Bolelli/Andrea Vavassori. Pel versloeg met zijn Amerikaanse partner Reese Stadler het als elfde geplaatste Britse/Franse koppel Lloyd Glasspool/Nicolas Mahut met 4-6 6-3 7-6 (7).

Rosalie van der Hoek

Bij de vrouwen moesten Rosalie van der Hoek en de Amerikaanse Lauren Davis in de tweede ronde opgeven. De stand was op dat moment 2-6 6-3 2-1 in het voordeel van de Hongaarse Timea Babos en de Belgische Kirsten Flipkens.

In het gemengd dubbel won Matwé Middelkoop in de eerste ronde met de Indonesische Aldila Sutjiadi met 6-4 3-6 7-6 (7) van de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Tsjechische Barbora Strycova.