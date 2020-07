Megaschorsing voor honkballer Washington Nationals: tachtig wedstrijden

De 25-jarige Amerikaan, die als reservecatcher fungeert, testte positief op verboden prestatiebevorderende middelen. Hij ging in beroep tegen zijn straf, maar dat werd afgewezen.

Barrera houdt vol onschuldig te zijn. Hij komt dit seizoen niet meer in actie en zal ook het begin van de volgende competitie nog moeten missen. Door de coronacrisis is het huidige Amerikaanse honkbalseizoen, dat in de afgelopen week van start ging, teruggebracht tot zestig duels per club.

Barrera is de tweede speler die bij de Nationals is weggevallen. Sterspeler Juan Soto is voorlopig niet beschikbaar, omdat hij besmet is geraakt met het coronavirus.