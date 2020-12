VVV-captain Danny Post haalt keihard uit naar teamgenoten: ’Lekker, even niemand zien’

De captain verscheen luttele seconden na het laatste fluitsignaal voor de camera van FOX Sports en maakte van zijn hart geen moordkuil.

„Op voorhand zeg je: 4-1 verliezen bij PSV behoort tot de mogelijkheden, maar in de eerste helft maakten we het ze erg moeilijk. In de rust zeiden we tegen elkaar dat we minimaal hetzelfde moesten blijven brengen, maar als je dan de tweede helft ziet...”

Post baalde van de manier waarop Christiaan Kum vlak voor rust - met een onhandige tackle, een penalty weggaf, waardoor PSV op 1-1 kon komen en met goede moed aan de tweede helft kon beginnen. „Het is niet de eerste keer dat Chris doet. Hij heeft veel ervaring. Waarom hij dan toch zoiets doet? Ja, dat moet je aan hem vragen.”

Christian Kum haalt Noni Madueke neer en veroorzaakt zodoende een penalty. Ⓒ HH/ANP

Linksback Lukas Schmitz kreeg er eveneens van langs van Post. Hij liet PSV-verdediger Olivier Boscagli koppend de 2-1 maken. „Eigenlijk vind ik die corner nog het ergst. ,We staan man op man, maar hij kopt die bal zo binnen. Ik vind het echt schandalig. Dat duel mag je niet verliezen. Volgens mij was die PSV’er ook maar 1,10 meter groot. We geven gewoon weer een cadeautje weg. Zo van: hier heb je hem.”

VVV-Venlo bezet na veertien duels de vijftiende plaats. Al kunnen de Limburgers deze week nog naar de zeventiende plek zakken als Willem II en ADO winnen. Bovendien werd eerder dit seizoen met maar liefst 13-0 verloren van Ajax.

,,Je bent er zo mee bezig met zijn allen, om uit deze situatie te komen. Je weet dat we het heel lastig hebben en dat het ontbreekt aan vertrouwen. Dan beginnen we vandaag goed, maar geven het alsnog weg”, aldus de reddeloze Post, zo van: schiet mij maar lek.

De aanvoerder kijkt uit naar de korte winterstop. „Ja, lekker dat we nu even een break hebben. Ik vind het persoonlijk ook wel lekker. Even niemand zien...”