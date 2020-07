Daley Sinkgraven: ’Speelstijl van Peter Bosz is me op het lijf geschreven’

AMSTERDAM - Dat Daley Sinkgraven zaterdag de finale van de DFB-Pokal door een heupspierblessure aan zich voorbij moet laten gaan, past in zijn seizoen met pieken en dalen. De 24-jarige verdediger maakte een droomtransfer van Ajax naar Bayer Leverkusen, etaleerde zijn kwaliteiten in de Bundesliga, Champions League en DFB-Pokal, maar was in Duitsland vanwege de coronacrisis wekenlang aan huis gekluisterd. Na de coronabreak greep het elftal van Peter Bosz net naast een Champions League-ticket. In de bekerfinale tegen FC Bayern München krijgen Sinkgravens ploeggenoten de kans het bewogen jaar met een prijs af te sluiten.