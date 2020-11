Primoz Roglic behoudt rode trui na spectaculaire slotklim

De renners moesten zaterdag de laatste horde nemen voordat zij zondag aankomen in Madrid. Er stond een bergetappe op het programma, van Sequeros naar Alto de la Covatilla. Een rit van 178,2 kilometer lang, met de finish bergop. Voor de klassementsrenners was het de laatste kans om een gooi te doen naar de rode trui van Roglic.

Kopgroep

Er ontstond al snel een grote kopgroep, bestaande uit 34 renners. De gevaarlijkste man voorop was David De La Cruz, de nummer 10 van het algemeen klassement. Mede door de Spanjaard liet het peloton, aangevoerd door Jumbo-Visma, een niet al te groot gat vallen richting de kopgroep.

De knechten van Roglic controleerden het peloton en reden een wedstrijd in een wedstrijd tegen UAE Emirates, dat vijf renners - waaronder De La Cruz - in de kopgroep had zitten. De wielerploeg uit de Verenigde Emiraten voerde vooraan het tempo aan, maar het verschil met het peloton liep niet op en bleef rond de drie minuten hangen.

Op zo’n 60 kilometer voor de streep was er even een klein schrikmoment voor Carapaz. Tijdens een afdaling ontstonden er wat scheurtjes in het peloton en precies daar tussenin bevond de Ecuadoriaan zich. Movistar verhoogde het tempo en nam het initiatief over van Jumbo-Visma, om een dreun uit te delen aan Ineos & co. Uiteindelijk werd Carapaz door zijn ploegmakkers weer snel naar de rest van het peloton gereden.

De kopgroep hield overigens knap stand, maar bestond aan de voet van de laatste helling uit nog maar drie coureurs: Gino Mäder, Ion Izagirre en Mark Donovan.

In eerste instantie leek Izagirre over de beste benen te beschikken, maar de Spanjaard moest zijn meerdere erkennen in de later aangeschoven David Gaudu. De Fransman van Groupama-FDJ werd niet meer achterhaald en nam de ritzege voor zijn rekening. Het betekende ook de tweede dagwinst voor Gaudu. Eerder schreef hij de elfde etappe ook al op zijn naam.

Slotklim

Na vijf kleinere beproevingen was het tijd voor de laatste helling van deze editie van de Vuelta. De klim naar La Covatilla, elf kilometer lang met stukken boven de 10 procent en een gemiddelde stijging van 7.1%.

Roglic, drager van het rood, moest twee concurrenten in de gaten houden tijdens de slotklim: Carapaz, op 45 seconden achterstand en Hugh Carthy (EF Pro Cycling), die 53 tellen moet toegeven op de Sloveen.

Het bleef lang rustig in de groep van de klassementsmannen, totdat Carthy de aanval opende. Hij werd gevolgd door Carapaz en iets later ook Roglic, die in Sepp Kuss zijn laatste kompaan verloor na de tempoverhoging van de Brit.

Carthy moest zijn aanval later bekopen, toen Carapaz de aanval zocht. De kopman van Ineos sloeg een groot gat naar onder meer Roglic, die het tempo niet kon bijbenen. Gelukkig voor de Sloveen zat zijn ploeggenoot Lennard Hofstede - die eerder mee zat in de kopgroep - er nog tussen. De Nederlander trok voor even de kar en kon voor even van waarde zijn voor Roglic.

Carapaz stampte zelf flink door en pakte steeds meer tijd op Roglic. Het was nagelbijten tot aan het eind, maar uiteindelijk had Roglic genoeg tijd over (24 seconden) om zijn rode trui te behouden.

Rode trui

Roglic heeft zich na de 17e etappe zo goed als zeker verzekerd van de eindzege in de Vuelta. „Ik ben superblij. Dit is een mooie manier om dit seizoen eindelijk af te sluiten”, zei hij kort na de finish.„Het is altijd goed om spannende finales te hebben”, zei Roglic na de ultieme aanval van zijn concurrent uit Ecuador. „Dit was heel spannend, maar ik wist dat ik net genoeg voorsprong had. Als ik in mijn eigen tempo door zou rijden, zou het genoeg zijn.”

De Sloveen gaf ook toe dat hij niet altijd helemaal de controle had gehad. Na de demarrage van Carapaz kreeg hij nog even hulp van teamgenoot Hofstede die in de kopgroep had gezeten. „Dat was heel welkom op dat moment. De hele ploeg heeft het goed gedaan”, zei Roglic.

Zondag staat alleen nog de vlakke etappe Madrid-Madrid op het programma. Dat wordt naar alle verwachtingen een prooi voor de sprinters in het peloton.

