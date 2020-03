Sport kort: Alvarado hoopt op WK in juni

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

26 MAART

Wielersport: Alvarado wil in juni WK mountainbike rijden

20.15 uur: Wereldkampioene veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado wil deelnemen aan het WK mountainbike in het Duitse Albstadt. Dat WK staat gepland voor 25 tot en met 28 juni, maar het doorgaan daarvan is vanwege het coronavirus nog niet zeker.

„Ik wil me in de zomer meer op het mountainbiken richten, omdat ik wil meedoen aan het mountainbiken tijdens de Spelen van Parijs in 2024”, zegt ze in een video van haar team Alpecin-Fenix op Instagram. Avarado noemt het een langer proces om zich daarop voor te bereiden, waarin ze nog aan haar techniek moet werken.

„Ik moet nog veel ervaring opdoen en mijn startpositie bij de wedstrijden is nog niet zo goed, dus ik moet meer punten verzamelen in de wedstrijden”, zegt ze. „Mijn doel is om top 15 te eindigen op het WK in Albstadt.”

Handbal: Vier duels Oranje op de rol in juni

De Europese handbalfederatie heeft alle interlands en Europacupwedstrijden in april en mei geschrapt, maar hoopt in juni weer te beginnen. De bond heeft onder groot voorbehoud een wedstrijdschema opgezet. Voor het Nederlands vrouwenteam, de regerend wereldkampioen, is een week ingeruimd om alle vier resterende kwalificatieduels voor het EK van 2020 te spelen. De mannen van Oranje werken tussen 29 juli en 5 juli de dubbele play-off tegen Oostenrijk af met als inzet een ticket voor het WK in 2021.

„De huidige coronacrisis maakt handballen de komende weken onmogelijk, er zijn veel belangrijker zaken om ons op te richten. Maar we willen toch alvast een wedstrijdschema bieden in het geval er in juni weer kan worden gespeeld”, aldus voorzitter Michael Wiederer van de EHF.

25 MAART

Atletiek: Studie naar haalbaarheid EK in Parijs

21.50 uur: De Europese atletiekfederatie wil weten of de Europese kampioenschappen in Parijs deze zomer kunnen doorgaan van 25 tot en met 30 augustus. Het dagelijks bestuur heeft de organisatie van het evenement in de Franse hoofdstad gevraagd per direct een haalbaarheidsonderzoek te doen.

Frankrijk ligt door de coronapandemie vrijwel volledig plat, waardoor ook de voorbereidingen op het toernooi nagenoeg stilliggen. De Europese bond is er veel aan gelegen deze zomer wel een EK te houden, omdat de Olympische Spelen in Tokio al zijn afgeblazen. Hoewel de bond voorlopig vasthoudt aan een toernooi als gepland in Parijs, is er verzocht alternatieve scenario’s te bedenken, waaronder de mogelijkheid van uitstel.

„Om aan het einde van de tunnel het licht te hebben dat Parijs 2020 nog kan doorgaan, is iets positiefs in deze extreem moeilijke tijden”, zei Periklis Iakovakis, de voorzitter van de atletencommissie.

De Bulgaarse oud-hordeloper Dobromir Karamarinov is gekozen tot interim-voorzitter van de Europese atletiekfederatie. Hij neemt waar voor de Noor Svein Arne Hansen, die is getroffen door een beroerte en voorlopig uit roulatie is.

Olympische Spelen: ’Uitstellen Tokio 2020 wijs besluit’

20.33 uur: Wereldgezondheidsorganisatie WHO staat volledig achter de beslissing van het IOC en de Japanse regering de Olympische Spelen die de komende zomer in Tokio zouden worden gehouden in verband met de wereldwijde crisis rond het coronavirus uit te stellen. „Een in deze omstandigheden verstandig en wijs besluit.”

„Wij geven adviezen over de volksgezondheid”, zei Mike Ryan, topman van WHO. „De beslissing is geheel en onafhankelijk genomen door het IOC en de Japanse regering. Maar wij staan er volledig achter. Hoe moeilijk het ook is voor velen, er is op een juiste manier gehandeld.”

Wielrennen: Valverde blijft dromen van olympisch goud

20.30 uur: Alejandro Valverde hoopt ondanks de verplaatsing naar 2021 ’gewoon’ van de partij te zijn ol de Olympische Spelen inTokio. „Dit uitstel was onvermijdelijk. De gezondheid van de atleten komt altijd op de eerste plaats”, aldus de 39-jarige Spanjaard, die op 25 april veertig kaarsjes uitblaast.

„Als ik fit blijf en de bondscoach mij belt, hoop ik volgend jaar deel te nemen aan de Spelen. Ik heb nog een contract bij Movistar tot eind 2021. Ik besef wel dat het als 41-jarige niet makkelijker zal worden. Ik probeer mij zo goed mogelijk door deze moeilijke situatie heen te slaan. Op dit moment onderhoud ik mijn conditie thuis en wacht ik op het moment dat we opnieuw wedstrijden mogen rijden.”

Valverde kroonde zich in 2018 tot wereldkampioen. Hij nam eerder al deel aan de Spelen van Athene (2004), Peking (2008), Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). De dertiende plaats in Peking was zijn beste resultaat.

Atletiek: Felix (34) geeft hoop op olympisch podium niet op

19.57 uur: De Amerikaanse sprintlegende Allyson Felix weigert te capituleren voor het coronavirus. De Olympische Spelen zijn weliswaar met een jaar uitgesteld, maar de 34-jarige zesvoudig olympisch kampioene wil er in 2021 absoluut bij zijn in Tokio.

„Ik houd mijn droom levend en wil in 2021 weer het gevoel ervaren van staan op het podium. Ik hoop dat ik anderen inspireer ook door te gaan en gedurfde dromen na te jagen”, schrijft Felix in een emotioneel betoog op de website van het Amerikaanse Time.

Het uitstel kwam hard aan, schrijft Felix. Ook al snapt ze het besluit en staat ze er volledig achter. „Toch voelde het nieuws als een verpletterende klap, want ik ben olympiër en de afgelopen 6055 dagen, sinds mijn 17e, elke ochtend opgestaan om olympisch goud na te streven.”

Dus gaat ze door voor haar vijfde olympische deelname. „Het zijn angstige en onzekere tijden en we staan voor grote uitdagingen, maar ik ben die afgelopen 6055 ook wakker geworden om een boodschap van hoop te versturen. De hoop dat je alles kunt overwinnen en elke tegenslag te boven kan komen.”

Paardensport: Hippische bond biedt leden digitaal hulp

16.53 uur: Om de schade van het stilleggen van vrijwel alle activiteiten als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, komt de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) met extra digitale programma’s voor de leden. Dat heeft algemeen directeur Theo Fledderus bekendgemaakt. Meerdere bonden hebben vergelijkbare plannen.

„We zijn volop bezig om te kijken of we op een digitale manier toch iets voor onze leden en startpashouders kunnen doen”, schrijft Fledderus in een verklaring. „We maken filmpjes waarin we tips geven over paardrijden en paardenverzorging. We maken hoogwaardige instructiefilms waarin de beste trainers die we hebben je leren hoe je beter wordt. We gaan het op korte termijn mogelijk maken dat je de video van je eigen proef kunt laten beoordelen door deskundige juryleden.”

Fledderus, die zegt dat de KNHS in dit opzicht samenwerkt met de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) en de andere organisaties in de Sectorraad Paarden, vraagt verder om solidariteit van de leden. „Wij doen ons uiterste best. Help je ons om dat te kunnen blijven doen in een tijd waarin elkaar ondersteunen en solidariteit meer dan ooit vooropstaan? Allereerst door lid te blijven en door te accepteren dat je nu niets met de startpas kunt. Dan kunnen wij ondertussen hard werken aan alternatieven en blijven lobbyen voor onze ruiters en paarden.”

De KNHS onderhoudt ook voortdurend contact met de overheid. Als de ’coronaregels’ strikt worden nageleefd, en alle sportaccommodaties zouden sluiten, kunnen de paarden niet meer worden verzorgd of getraind. Dat is nu wel toegestaan. Het is om gezondheidsredenen onverantwoord de dieren niet te laten bewegen.

In de Nederlandse paardensector worden jaarlijks enkele miljarden omgezet. Naast de topsport kent de sector bijvoorbeeld onderdelen als breedtesport, recreatie, handel en fokkerij.

Schaken: Giri speelt remise op Kandidatentoernooi

16.53 uur: Anish Giri is op het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg voor de vijfde keer remise overeengekomen. De Nederlandse grootmeester gaf na 40 zetten de Rus Alexander Gristsjoek een hand.

Giri opende het toernooi met een nederlaag en won tot nog toe een van zijn zeven partijen. De Rus Ian Nepomniatsjtsji verloor in de zevende ronde van de Fransman Maxime Vachier-Lagrave. Beide schakers gaan nu gezamenlijk aan de leiding met 4,5 punt.

Giri heeft 3,5 punt. De Nederlander neemt het donderdag in de achtste ronde op tegen Nepomniatsjtsji.

Zeilen: Coronavirus staat ook Medemblik Regatta in de weg

13.46 uur: Ook de Medemblik Regatta gaat dit jaar als gevolg van het coronavirus niet door. De organisatie van de zeilklassieker heeft besloten het evenement naar 2021 uit te stellen.

De Medemblik Regatta stond voor 4 tot en met 7 juni uitgeschreven. „Maar dit is niet het moment”, reageert directeur Arno van Gerven van het Watersportverbond. „De wereldwijde gezondheid van veel mensen staat nu op het spel.”

Van Gerven weet nog niet exact wanneer de Medemblik Regatta volgend jaar wordt gehouden.

Tafeltennis: Tafeltenniscompetities worden dit seizoen niet uitgespeeld

13.18 uur: De landelijke tafeltenniscompetities worden als gevolg van het coronavirus niet meer uitgespeeld. De Nederlandse bond heeft besloten dat het seizoen vanaf september met dezelfde ploegen in zijn geheel wordt overgespeeld. Ook worden er voor 1 augustus geen toernooien meer afgewerkt.

De tafeltenniscompetities lagen aanvankelijk tot 6 april stil. Eerder werden onder meer de competities in het handbal, volleybal, zwemmen en basketbal al voortijdig beëindigd.

Voetbal: Leemhuis vertrekt bij Heracles Almelo

12.15 uur Niels Leemhuis verlaat aan het einde van het seizoen Heracles Almelo. De 22-jarige middenvelder kiest voor een maatschappelijke loopbaan en gaat voetballen voor Excelsior’31, dat in de derde divisie uitkomt.

Leemhuis maakte tweemaal deel uit van de basisploeg van het eerste elftal van Heracles. Blessures stonden meer speeltijd in de weg.