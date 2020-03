Sport kort: Coronavirus staat ook Medemblik Regatta in de weg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zeilen: Coronavirus staat ook Medemblik Regatta in de weg

13.46 uur: Ook de Medemblik Regatta gaat dit jaar als gevolg van het coronavirus niet door. De organisatie van de zeilklassieker heeft besloten het evenement naar 2021 uit te stellen.

De Medemblik Regatta stond voor 4 tot en met 7 juni uitgeschreven. „Maar dit is niet het moment”, reageert directeur Arno van Gerven van het Watersportverbond. „De wereldwijde gezondheid van veel mensen staat nu op het spel.”

Van Gerven weet nog niet exact wanneer de Medemblik Regatta volgend jaar wordt gehouden.

Tafeltennis: Tafeltenniscompetities worden dit seizoen niet uitgespeeld

13.18 uur: De landelijke tafeltenniscompetities worden als gevolg van het coronavirus niet meer uitgespeeld. De Nederlandse bond heeft besloten dat het seizoen vanaf september met dezelfde ploegen in zijn geheel wordt overgespeeld. Ook worden er voor 1 augustus geen toernooien meer afgewerkt.

De tafeltenniscompetities lagen aanvankelijk tot 6 april stil. Eerder werden onder meer de competities in het handbal, volleybal, zwemmen en basketbal al voortijdig beëindigd.

Voetbal: Leemhuis vertrekt bij Heracles Almelo

12.15 uur Niels Leemhuis verlaat aan het einde van het seizoen Heracles Almelo. De 22-jarige middenvelder kiest voor een maatschappelijke loopbaan en gaat voetballen voor Excelsior’31, dat in de derde divisie uitkomt.

Leemhuis maakte tweemaal deel uit van de basisploeg van het eerste elftal van Heracles. Blessures stonden meer speeltijd in de weg.