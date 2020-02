Ajax-opponent Getafe sluipt in Spanje steeds meer richting top

Damian Suarez zette Getafe kort voor rust op 1-0, en de tweede goal viel na 50 minuten uit een strafschop. Jaime Mata faalde niet vanaf de stip. Getafe ontvangt Ajax op donderdag 20 februari in de eerste ronde van de knock-outfase van de Europa League.

Getafe klom door de zege over Sevilla heen naar de derde plek in La Liga. Die laatste club kan de derde plaats later zondag weer terugpakken bij winst op Deportivo Alaves.

1. FC Köln heeft een belangrijke zege geboekt in de Bundesliga. De ploeg won met 4-0 van SC Freiburg en gaf zichzelf wat lucht in de strijd tegen degradatie. Kingsley Ehizibue maakte in blessuretijd de derde goal voor Köln. Het was zijn eerste competitiedoelpunt voor Köln. Sebastiaan Bornauw, Jhon Cordoba en Ismael Jakobs namen de andere Keulse treffers voor hun rekening.

Anderlecht heeft zijn overleden clubicoon Rob Rensenbrink geëerd met een bescheiden overwinning op Excelsior Moeskroen: 1-0. De winnende goal in het Lotto Park van Brussel viel in de 70e minuut en kwam van de voet van aanvaller Antoine Colassin.

De wedstrijd was vooral een eerbetoon aan Rensenbrink, die onlangs op 72-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een spierziekte. De voormalige linksbuiten maakt in zijn carrière furore bij paarswit tussen 1971 en 1980. Hij won onder meer twee landstitels, vier Belgische bekers en twee keer de Europa Cup II met de Brusselaars.

Voor de wedstrijd ontrolde zich op de tribunes een spandoek met de beeltenis van Rensenbrink, die bij Anderlecht de bijnaam ’slangenmens’ genoot. De spelers droegen een speciaal shirt; de naam Rensenbrink sierde het tenue onder het rugnummer. Bij Anderlecht, dat ondanks de zege nog lang niet zeker is van een plek in de kampioenspoule, speelde Michel Vlap de hele wedstrijd mee.

