Van Gerwen boekt toernooizege na miraculeuze ontsnapping

Darts

Van Gerwen moet in finale Aberdeen meerdere erkennen in Clayton

Michael van Gerwen is er net niet in geslaagd om de elfde speelronde in de Premier League Darts te winnen. Mighty Mike lag na gewonnen wedstrijden tegen Gerwyn Price en James Wade in de finale lang op overwinningskoers, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton: 6-5.