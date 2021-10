’Aftakelende’ Jeffrey Hoogland vernedert alles en iedereen

Wielrennen

Noodkreet vanuit peloton: ploeg Bert-Jan Lindeman smeekt om sponsors

Qhubeka-Nexthash is in gevaar. De wielerploeg is er niet in geslaagd om vrijdag een financieel gewaarborgd dossier in te dienen bij de Internationale Wielerunie (UCI), zodat het de WorldTour-status voor volgend jaar kan aanvragen.