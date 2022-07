Tadic maakt zich geen zorgen over speelminuten bij Ajax

Zaterdag speelt Ajax tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal. In aanloop naar dat duel schoof Tadic aan voor de persconferentie. Er werd al snel gevraagd naar zijn revanchegevoelen, nadat de Amsterdammers vorig seizoen de Johan Cruijff Schaal en de bekerfinale verloren.

„Wij pak schaal, don’t forget this. Voor mij was die het meest belangrijk.” Bovendien stipte de Serviër nog even aan dat hij denkt dat beide ploegen nu even ver zijn. „Vorig jaar hadden we maar één week training en had PSV al Champions League-kwalificatiewedstrijden gespeeld. Dit jaar zijn we fysiek op hetzelfde niveau. We hebben allebei ook nieuwe trainers.”

Bergwijn

Ondanks dat Ajax voorin versterkingen heeft binnengehaald, maakt Tadic zich geen zorgen over zijn minuten de komende tijd. De trainer weet dat hij iedere wedstrijd wil spelen. „Ik kan links, rechts, op tien en op negen spelen. Goede spelers moeten daartoe in staat zijn. Dat weet hij. Wij hebben behoefte aan flexibiliteit. Als Ajax geen voordeel haalt uit het opstellen van Dusan Tadic, dan speelt Dusan Tadic niet.”

„Wie de meeste indruk heeft gemaakt? Bergwijn”, laat hij weten. „Een geweldige speler. Alle spelers zijn geweldig, maar Bergwijn is in mijn ogen een topspeler. Ik wil al langer heel graag met hem samenspelen. Verder is Bassey een beest en Wijndal is ook een goede speler.”

Teruggekeerde De Jong kijkt uit naar weerzien met Ajax

Luuk de Jong kijkt uit naar de wedstrijd van zaterdag. „Het is altijd een lastige wedstrijd tegen Ajax”, zei de spits op een persconferentie in Zeist. „Ze zijn op dit moment heel goed, maar wij gaan er ook zeker voor om die wedstrijd te winnen. Daar hebben we onze tactieken voor. Ik denk dat het een pittige en felle wedstrijd zal worden.”

De 31-jarige De Jong is naar PSV teruggekeerd om prijzen te winnen, met mooie ervaringen van Sevilla en FC Barcelona op zak. „Alles wat ik bij Sevilla en vooral ook Barcelona heb geleerd, neem ik mee naar PSV”, weet hij. „Voor mij ging het vooral om het sportieve gedeelte en of ik bij het team pas. De gesprekken die ik met de trainer heb gehad, klopten gewoon. Ik voel dat PSV op dit moment een sterk elftal heeft. Daar wil ik graag deel van uitmaken, ook met de ervaring die ik in Spanje heb opgedaan. Ik denk dat ik belangrijk kan zijn voor het team.”

De Jong heeft er alle vertrouwen in dat PSV het Ajax dit seizoen heel lastig kan maken. „Natuurlijk kan Ajax qua financiën uit een ander vaatje tappen dan wij, maar wij hebben zeker ook kwaliteit gehaald. Ook in de breedte zijn we redelijk sterk, als ik zie wat voor jonge talenten er rond lopen. Ik heb heel veel vertrouwen in ons team.”