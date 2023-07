Mitchel Bakker tekent tot 2027 bij Atalanta Bergamo

Bakker genoot zijn opleiding bij Ajax en stapte in 2019 transfervrij over naar PSG, waar hij 45 duels in de hoofdmacht speelde. Na zijn overstap naar Leverkusen voor zeven miljoen euro droeg hij in twee seizoenen zeventig maal het shirt van de Duitse topclub. Bakker scoorde in die wedstrijden vijf keer en leverde zeven assists.

Vooruitlopend op zijn transfer naar de nummer vijf van de afgelopen Serie A, Atalanta, bedankte hij aanvankelijk voor Jong Oranje. Toen hij coach Erwin van de Looi aangaf toch beschikbaar te zijn voor het EK-21 was hij niet meer welkom. Van de Looi en zijn spelers werden in de groepsfase uitgeschakeld door Jong Georgië.