Josine Koning wint keepersstrijd bij Oranje-hockeysters

De goalie van Den Bosch stond de afgelopen jaren ieder duel wisselend met Anne Veenendaal in het doel van Oranje, dat afgelopen zondag in Amstelveen de Europese titel prolongeerde. Veenendaal, keepster van Amsterdam, is samen met Freeke Moes (Amsterdam) en Sanne Koolen (Den Bosch) aangewezen als officiële reserve.

Annan is vrij om meer dan één keeper in haar selectie voor Tokio op te nemen. Maar omdat de olympische hockeyselecties uit slechts zestien speelsters mag bestaan en de omstandigheden in Japan extreem zwaar zullen zijn, kiezen alle coaches voor vijftien veldspeelsters en slechts één keepster in hun olympische brigades.

Sanne Koolen

Mocht Koning tijdens een wedstrijd geblesseerd raken, dan mag Veenendaal pas in het volgende duel worden ingezet. Een veldspeelster zal in dat geval de tijdelijke honneurs, waarnemen.

In de achterhoede verloor Sanne Koolen, die afgelopen zondag nog de EK-finale speelde tegen Duitsland, haar plekje aan clubgenoot Ireen van den Assem. Van den Assem was geruime tijd geblesseerd, maar is een zekerheidje in de selectie van Annan. Datzelfde geldt voor spelmaker Xan de Waard, die tijdens het EK eveneens niet in actie kwam. Debutante Stella van Gils (Pinoké) heeft moeten plaatsmaken voor de ervaren international van SCHC.

Felice Albers Ⓒ ANP

Felice Albers

In de voorhoede waren Lidewij Welten, ondanks haar hamstringblessure, Frédérique Matla, Maria Verschoor en Laurien Leurink min of meer al zeker van een ticket voor Tokio. Felice Albers, de jonge vleugelspeelster van Amsterdam, won de strijd om de laatste plek in de voorhoede, ten koste van Pien Dicke (SCHC).

Kyra Fortuin (SCHC) en Van Gils reizen in eerste instantie nog mee naar Japan. Indien de zestien speelsters uit de olympische selectie en de drie reserves fit blijven, vliegt het duo voor de start van de Spelen terug naar Nederland.

De zestienkoppige selectie voor Tokio: Felice Albers, Eva de Goede, Lauren Stam, Maria Verschoor (allen Amsterdam); Ireen van den Assem, Margot van Geffen, Marloes Keetels, Josine Koning, Frédérique Matla, Laura Nunnink, Pien Sanders en Lidewij Welten (allen SCHC), Laurien Leurink, Caia van Maasakker en Xan de Waard (allen SCHC) en Malou Phenincks (Kampong)