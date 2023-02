Wiebes pakt Kool terug en neemt leiding in UAE Tour

Wiebes, die Team DSM verruilde voor SD Worx, was in Al Mirfa de beste in een sprint. De Britse Pfeiffer Georgi, ploeggenote van Kool, werd derde. Mylène de Zoete kwam na 133 kilometer als zesde over de streep.

Valpartijen

De wedstrijd begon bijzonder nerveus, met heel wat valpartijen. Via een aantal waaiers scheurde het peloton daarna in heel wat stukken, maar uiteindelijk kwam alles weer samen. Een massasprint leek niet te vermijden, maar met nog tien kilometer te gaan ging het peloton weer op de kant. Favoriete voor de eindzege Marta Cavalli liet zich - net zoals eerder - weer verrassen en zat niet mee. De topsprintsters waren wel scherp en mochten zich opmaken voor een nieuw sprintgevecht.

SD Worx liet zich even wegdrukken, maar Europees kampioene Wiebes werd dankzij een knappe move van Barbara Guarischi nog naar het achterwiel van Kool gebracht. Kool, de winnares van donderdag en vorig jaar de lead-out van Wiebes, had vervolgens geen verhaal tegen de uitmuntende versnelling van die laatste.

„Ik voel me geweldig! Het was een lastige etappe met veel wind. We hebben vol gas gereden vanaf de start tot de finish. Mijn teamgenoten hebben goed werk verricht en hebben laten zien een sterke lead out te hebben”, zei de 23-jarige Wiebes, die na de waaieretappe ook de rode leiderstrui mag dragen. Zaterdag wordt de koninginnenetappe afgewerkt. De aankomst ligt dan ruim 1000 meter boven zeeniveau, bovenop de Jebel Hafeet. De UAE Tour duurt tot en met zondag. Het is de eerste editie voor vrouwen.