LIVE Vuelta: Coup Jumbo-Visma ongedaan gemaakt, kopgroep rijdt weg op eerste klim van de dag

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) begint de negende rit in de Vuelta over 184,5 kilometer van Cartagena naar Collado de la Cruz de Caravaca in de rode leiderstrui. Na de zware bergrit van zaterdag is de aankomst opnieuw bergop.

Jumbo-coureur Sepp Kuss start in de negende etappe in de rode leiderstrui. Ⓒ ANP/HH