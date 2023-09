Uitslag en standen Vuelta: zege Lennard Kämna, Sepp Kuss blijft rodetruidrager

Lennard Kämna heeft de negende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was een rit over ruim 184 kilometer met een aankomst bergop in Collado de la Cruz de Caravaca. De Duitser Kämna was de beste uit een kopgroep van acht renners. Hij kwam solo aan voor de Italiaan Matteo Sobrero.

Jumbo-coureur Sepp Kuss start in de negende etappe in de rode leiderstrui. Ⓒ ANP/HH