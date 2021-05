Ajacieden met spandoek voor fans: ’Deze is voor jullie’

Ajax is na de 4-0 op FC Emmen onbereikbaar geworden voor de concurrentie. De 35e landstitel volgt twee weken na de 20e KNVB-beker. Ajax dankte de zege op FC Emmen aan doelpunten van Jurriën Timber, Sébastien Haller, Devyne Rensch en Davy Klaassen. Tadic bereidde de treffers van Rensch en Klaassen voor. Hij is vooralsnog de meest waardevolle speler van Ajax van dit seizoen in de Eredivisie, met 14 doelpunten en 16 assists. Hij was dit seizoen in 48 duels betrokken bij 46 doelpunten.

De spelers en trainers vierden de landstitel direct na het laatste fluitsignaal op het veld. Ze trokken shirts aan met nummer 35, dat voor het aantal landstitels staat. De spelers lieten ook een groot spandoek zien, met een boodschap gericht aan de fans: ’deze is voor jullie’. Trainer Erik ten Hag legde een shirt bij een foto van Tonny Bruins Slot, de meesterscout die op 1 november vorig jaar overleed.

Het feestje was anders dan voorgaande kampioenschappen met fans op de tribune. Rondom het stadion hebben zich inmiddels duizenden supporters verzameld. Zij staken heel veel vuurwerk af en hopen de spelers van Ajax zo op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA te zien.