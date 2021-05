Ajax viert toch feest met fans bij ArenA

De supporters van Ajax zongen, dansten en staken veel vuurwerk af. Ze hielden zich niet aan de coronaregels. De politie was massaal aanwezig rond de Johan Cruijff ArenA maar stond de spontane huldiging toe.

Trainer Erik ten Hag pakte een microfoon en schreeuwde: wij zijn Ajax, wij zijn de beste. De voetballers van Ajax zongen mee met de fans, die onder het parkeerdek stonden. Ze dronken champagne en bier, net als tijdens eerdere huldigingen op een vol Museumplein.

"Misschien beter fans in de ArenA kunnen toelaten"

„Volgens de coronaregels was dit niet helemaal verantwoord”, erkende Ten Hag. „Ik ben geen expert, maar volgens mij was het beter geweest als er gewoon fans in het stadion waren toegelaten. We hebben het hele seizoen onze fans gemist maar wel hun enorme steun gevoeld. Dit wilden we ze niet onthouden.”

Ajax verzekerde zich van de landstitel met een zege op FC Emmen (4-0). De gemeente Amsterdam riep supporters tijdens de wedstrijd al op niet naar het stadion te komen. Burgemeester Femke Halsema verzocht de supporters van Ajax eerder deze week al om de landstitel niet met grote groepen te vieren.

De woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat het „tonen van de schaal een spontane actie van Ajax” was. „De driehoek heeft het even aan gekeken en laten gebeuren. Inmiddels hebben we Ajax verzocht de actie op het dek te beëindigen.”

De spelers van Ajax houden de kampioensschaal omhoog. Ⓒ ANP

Even voor het feestje op het parkeerdek had Dusan Tadic in een leeg stadion de kampioenschaal uitgereikt gekregen uit handen van Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB.

De spelers en trainers vierden de landstitel direct na het laatste fluitsignaal op het veld. Ze trokken shirts aan met nummer 35, dat voor het aantal landstitels staat. De spelers lieten ook een groot spandoek zien, met een boodschap gericht aan de fans: ’deze is voor jullie’. Trainer Erik ten Hag legde een shirt bij een foto van Tonny Bruins Slot, de meesterscout die op 1 november vorig jaar overleed.

