Arno Kamminga verovert tweede zilveren medaille

Kamminga opende, net als in de series, razendsnel en nam snel de leiding. Halverwege kwam hij als eerste door en had hij een lengte voorsprong op, maar in de laatste baan moest hij zijn meerdere toch erkennen in de Australiër.

Woensdag had Kamminga zich overtuigend geplaatst voor de halve finale door de derde tijd te zwemmen. Hij won zijn eerste heat met een tijd van 2.07,99 minuten, maar zag in de tweede heat de Australiër Izaac Stubblety-Cook (2.07,35) een stuk sneller gaan en ook de Brit James Wilby (2.07,91) was iets rapper.

Het betekende het tweede eremetaal voor de in Katwijk geboren zwemmer. Een aantal dagen geleden veroverde de 25-jarige Nederlander zilver op de 100 meter schoolslag. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in de Brit Adam Peaty, die al jaren heerst op dit nummer.

Kamminga bezorgde Nederland de dertiende medaille op de Spelen van Tokio. TeamNL staat nu op twee keer goud, zeven keer zilver en vier keer brons.

„Mijn toernooi was überhaupt al geslaagd door hier te zijn”, zei de in Amsterdam woonachtige zwemmer na de halve finales. „Ik heb het mooi bekroond met een zilveren medaille. Mijn toernooi kan niet meer stuk, ongeacht de uitkomst van de 200 meter. Dat geeft ook wel een bepaalde vrijheid.” Coach Mark Faber zei dat de prestaties in Tokio van zijn zwemmer pas het begin zijn. „Ik denk nooit in plafonds. Waar dit gaat eindigen? Wat mij betreft gewoon op plaats 1”, aldus Faber, die Kamminga in vijf jaar tijd naar de wereldtop heeft geleid.

