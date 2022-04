Zevenvoudig olympisch kampioene Felix kondigt afscheid aan

Felix is de meest succesvolle olympische atlete van de Verenigde Staten. Op de Spelen van Tokio vorig jaar behaalde ze met het Amerikaanse team goud op de 4x400 meter estafette en brons op de 400 meter. Ze had toen al laten weten dat het haar laatste Olympische Spelen waren geweest. Ook veroverde ze dertien wereldtitels.

„Dit seizoen gaat niet over de tijd op de klok, maar over het hebben van plezier”, zei Felix. „Als je me dit jaar op de baan ziet, hoop ik een moment of een herinnering met je te delen of mijn waardering voor jou”, schreef de 36-jarige atlete. „Ik wil de sport vaarwel zeggen en de mensen bedanken die mij tot hier hebben gebracht en de enige manier hoe ik dat kan doen, is door te rennen.”