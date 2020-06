Nick Kyrgios over US Open: ’Ik leg beschermende kleding klaar’

Eerder al lieten spelers van naam zoals Novak Djokovic, Rafael Nadal en Simona Halep weten bezorgd te zijn over de plannen om de US Open te spelen in een stad waar elke dag nog steeds honderden mensen besmet raken met het corornavirus. Kyrgios laat in een twitterbericht weten dat hij beschermende kleding klaar zal leggen.

Het tennistoernooi in New York moet op 31 augustus beginnen. De stad New York is zwaar getroffen door het coronavirus. Het USTA Billie Jean King National Tennis Center, het complex van de US Open, werd zelfs omgebouwd tot een tijdelijk ziekenhuis.