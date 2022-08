Gebroken ribben en breuk in schouder Antwan Tolhoek

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Cavendish stapt af in Ronde van Polen met oog op Gemenebestspelen

10:51 uur Sprinter Mark Cavendish gaat niet meer van start in de zesde etappe van de Ronde van Polen. De Britse wielrenner richt zich op de wegwedstrijd van de Gemenebestspelen, meldt zijn ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl. De etappekoers in Polen duurt nog tot en met vrijdag.

„Het spijt me dat ik de jongens en de koers verlaat, maar tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om voor het eiland Isle of Man deel te nemen aan dit geweldige evenement. Ik dank de ploeg voor de steun”, laat Cavendish (37) weten.

De wegwedstrijd van de Gemenebestspelen wordt zondag verreden in het Engelse Warwick, ten zuidoosten van Birmingham.

Gebroken ribben en breuk in schouder voor wielrenner Tolhoek

10:00 uur Antwan Tolhoek heeft meerdere breuken overgehouden aan zijn val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Bij nieuwe onderzoeken is vastgesteld dat de wielrenner van Trek-Segafredo drie ribben heeft gebroken en een breuk in zijn schouder heeft opgelopen, zo meldt hij zelf via Twitter. Tolhoek kon door de val niet meer van start gaan in de tweede etappe.

„Een flinke tegenvaller, maar met hulp van Trek-Segafredo doe ik er alles aan om snel terug te keren in de koers”, schrijft Tolhoek. De Ronde van Polen was zijn eerste wedstrijd sinds de Mont Ventoux Challenge in juni.

De 28-jarige Zeeuwse wielrenner is bezig aan zijn eerste seizoen bij de ploeg van onder anderen landgenoot Bauke Mollema. Het is niet bekend hoe lang hij niet inzetbaar is.