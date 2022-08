Roglic twee weken voor Vuelta terug op de fiets

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Waterpolosters verslaan Italië ook op Sardinië

00.04 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben Italië verslagen op het toernooi om de Sardinië Cup. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis won op het Italiaanse eiland met 12-9 van het gastland, na een achterstand van 9-8 in de vierde periode.

Via doelpunten van Kitty Lynn Joustra, Maartje Keuning (twee) en Simone van de Kraats trok Oranje de wedstrijd naar zich toe. Het toernooi op Sardinië dient als voorbereiding op het EK dat eind deze maand begint in de Kroatische stad Split. De waterpolosters openden het toernooi woensdag met een nipte nederlaag tegen Spanje: 7-8. Ze spelen vrijdag tegen Griekenland en in het weekeinde tegen Israël en Hongarije.

Een maand geleden versloegen de Nederlandse waterpolosters Italië ook al in de wedstrijd om de derde plaats op het WK in Hongarije. Toen werd het 7-5 voor Oranje, na een achterstand van 4-1. De ploeg van Doudesis had in de halve finales van het WK met 13-12 verloren van het gastland.

Middelkoop naar halve finales dubbel in Washington

00.04 uur: Matwé Middelkoop heeft met zijn dubbelpartner Rohan Bopanna uit India de halve finales bereikt van het ATP-toernooi in Washington. Middelkoop (38) en Bopanna (42) versloegen de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah via een matchtiebreak. Het Colombiaanse duo liet daarin twee matchpoints onbenut: 7-6 (10) 4-6 12-10.

Middelkoop en Bopanna haalden zo in de aanloop naar de US Open de laatste vier van het Citi Open in de Amerikaanse hoofdstad. Cabal en Farah hadden een ronde eerder Wesley Koolhof en diens Britse partner Neal Skupski uitgeschakeld.

Middelkoop won begin dit jaar met Robin Haase het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Het betekende voor Middelkoop zijn twaalfde ATP-titel. Hij haalde daarna met wisselende teamgenoten nog drie keer de finale, in Genève, Eastbourne en Hamburg, maar die verloor hij allemaal.

Roglic twee weken voor Vuelta terug op de fiets

22.58 uur: De Sloveense wielrenner Primoz Roglic van Jumbo-Visma zit weer op de fiets. Roglic plaatste op Instagram een foto vanuit de heuvels rond zijn woonplaats Monaco. „Een typische ’goedemorgen-foto’ als je eindelijk terug op de weg bent”, schreef hij erbij.

De Sloveen stapte bijna drie weken geleden af tijdens de Tour de France. Hij hoopt over twee weken in Utrecht aan de start te staan van de Ronde van Spanje.

Roglic was tijdens de Tour, waarin hij het kopmanschap bij Jumbo-Visa deelde met Jonas Vingegaard, tijdens de vijfde etappe ten val gekomen. Daarbij schoot een schouder uit de kom, die de Sloveen zelf terugzette. De 32-jarige klimmer reed ondanks zijn blessures en opgelopen achterstand in het klassement nog dagen door, maar besloot voorafgaand aan de vijftiende etappe om de Tour toch te verlaten. Roglic ging terug naar huis om zijn verwondingen te laten genezen.

Vingegaard raakte dezelfde dag met de gevallen Steven Kruijswijk nog een belangrijke helper kwijt, maar slaagde er desondanks in om in de gele trui naar Parijs te rijden. De Deen bezorgde Jumbo-Visma de eerste Tourzege.

Op 19 augustus start in Utrecht de Vuelta met een ploegentijdrit. Roglic is de beoogde kopman van Jumbo-Visma. De Sloveen won de Spaanse etappekoers de afgelopen drie jaar.

Liverpool start Premier League zonder geblesseerde Konaté

19.35 uur: Liverpool start de Engelse voetbalcompetitie zonder Ibrahima Konaté. De Franse verdediger heeft in de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding een blessure opgelopen. „Helaas sta ik een tijdje langs de kant, maar het gaat niet lang duren”, schrijft Konaté op Instagram, zonder zijn blessure te specificeren.

De Fransman, vorig jaar overgekomen van RB Leipzig, speelde afgelopen seizoen elf wedstrijden in de Premier League en acht in de Champions League. In de kwartfinales van het Europese bekertoernooi tegen Benfica maakte Konaté twee doelpunten. Hij stond in de basis in de finale tegen Real Madrid, die van Liverpool met 1-0 verloor.

Virgil van Dijk is een vaste waarde centraal achterin bij de ’Reds’. Trainer Jürgen Klopp zet meestal Joel Matip naast de aanvoerder van Oranje, maar hij laat soms ook Konaté starten. Vorige week bleef de Franse international op de bank tijdens het gewonnen duel met landskampioen Manchester City om het Community Shield (3-1).

Stadion Heracles mag na aanbrengen verstevigingen weer vol

18.53 uur: Heracles Almelo kan de thuiswedstrijden voortaan weer voor volle tribunes spelen. Ook publiek van de bezoekende club is weer welkom. Dat was sinds eind maart niet meer zo, omdat het stadion niet helemaal veilig bleek te zijn. Na het aanbrengen van verstevigingen aan diverse tribune-elementen is dat wel weer het geval, meldt de naar de eerste divisie gedegradeerde club.

„De beheersmaatregelen zijn gelukkig verleden tijd. We hebben het stadion goed verstevigd en hebben nu misschien wel het sterkste stadion van Nederland staan”, zegt Rob Toussaint, algemeen directeur van Heracles. „Dat betekent dat de ouderwetse sfeer weer terug kan komen. Het samen vieren van een doelpunt, springen, hossen, dansen en juichen. We kunnen weer volle bak.”

Niet alleen Heracles kende veiligheidsproblemen in het stadion. NEC moest De Goffert vorig seizoen ook enige tijd dichthouden nadat het vak voor supporters van de bezoekende club was ingezakt direct na de verloren ontmoeting met Vitesse. NEC meldde maandag dat het uitvak weer volledig is hersteld.

Bayern München werkt aan besparing gas en energie in stadion

18.15 uur: Bayern München probeert op diverse manieren energie te besparen in de Allianz Arena, het stadion van de Duitse topclub. Zo kunnen de bezoekers voortaan hun handen in de toiletten alleen nog maar met koud water wassen. Daarnaast blijven de lampen die het stadion aan de buitenkant verlichten minder lang aanstaan, meldt de krant Bild.

Bayern stapt ook af van de gasgestookte veldverwarming. In plaats daarvan komen luchtwarmtepompen, die hun energie halen uit zonnepanelen die op het stadion liggen. Bayern München past tevens de airconditioning in het stadion aan: in de zomer wat minder koel, in de winter wat minder warm.

„We doen op diverse vlakken van alles om ons energieverbruik op de lange termijn te verminderen”, zegt bestuurslid Jan-Christian Dreesen. „Tijdens de huidige energiecrisis hebben we onze activiteiten op dat gebied geïntensiveerd.”

Bij Bayern München spelen de oud-Ajacieden Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui en ook Joshua Zirkzee.

Everton zes weken zonder Engelse international Calvert-Lewin

17.26 uur: De Engelse voetbalclub Everton heeft vlak voor de start van de competitie een flinke tegenvaller gekregen. Aanvaller Dominic Calvert-Lewin liep deze week op de training een knieblessure op en staat zeker zes weken aan de kant. „Dominic oogde heel fit en sterk”, zei trainer Frank Lampard twee dagen voor de openingswedstrijd op Goodison Park tegen Chelsea. „Natuurlijk raakt het ons als je vlak voor de eerste competitiewedstrijd een speler als Dominic kwijtraakt.”

Calvert-Lewin miste een behoorlijk deel van het vorige seizoen vanwege een aanhoudende spierblessure. Die hield de elfvoudig international van Engeland (vier doelpunten) zo’n vier maanden aan de kant. De 25-jarige aanvaller maakte tijdens de voorlaatste speelronde tegen Crystal Palace vlak voor tijd na een 2-0-achterstand de winnende treffer (3-2), waardoor Everton zich handhaafde in de Premier League.

Calvert-Lewin tekende vorig seizoen in zeventien competitieduels voor vijf goals. Een seizoen eerder scoorde hij zestien keer in de Engelse competitie.

Nordemann enige Nederlandse mountainbiker bij EK

15.38 uur: David Nordemann is over twee weken de enige Nederlandse deelnemer bij de Europese kampioenschappen mountainbike bij de mannen. Milan Vader en Mathieu van der Poel doen allebei niet mee in München, meldt wielerbond KNWU.

„Milan is nog herstellende van zijn harde val van dit voorjaar en Mathieu heeft aangegeven dat hij vanaf volgend jaar weer actief wedstrijden op de mountainbike wil rijden. David Nordemann komt net terug van een blessure, maar is wel in goeden doen voor dit kampioenschap”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.

Bij de vrouwen wordt Nederland vertegenwoordigd door Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt. De Knegt: „Bij de vrouwen hebben we serieuze podiumkansen. Terpstra won de laatste wereldbeker in Andorra en is daarnaast leidster in het wereldbekerklassement. Vorig jaar pakte ze de tweede plaats op het EK en ze is nu dus weer favoriet voor een medaille. Tauber werd vorig jaar derde op het Europees kampioenschap maar is nog herstellende van een coronabesmetting. Ze hoopt in München de stijgende lijn weer in te zetten. Met Koopmans en Von Berswordt aan de start merken we dat het niveau bij de vrouwen ook in de breedte erg is gestegen.”

De EK mountainbike, die 19 en 20 augustus op het programma staan, maken onderdeel uit van het multi-EK in München. Mountainbike is één van de vier disciplines in de wielersport.

Viergever volgt Janssen op als aanvoerder van FC Utrecht

15.14 uur: Nick Viergever volgt Willem Janssen op als aanvoerder van FC Utrecht. Janssen (36) beëindigde zijn loopbaan na vorig seizoen, terwijl Viergever deze zomer door de Utrechters werd vastgelegd.

De 33-jarige Viergever kwam over van de Duitse club Greuther Fürth. De verdediger kwam in Nederland ook uit voor Sparta, AZ, Ajax en PSV. Hij speelde drie interlands voor Oranje.

FC Utrecht begint het seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Italiaan Dovizioso rijdt volgende maand laatste race in MotoGP

14.40 uur: De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso neemt volgende maand afscheid van de MotoGP, zo heeft Yamaha bekendgemaakt. Hij komt op zondag 4 september tijdens zijn thuisrace in Misano voor het laatst in actie.

De 36-jarige Dovizioso zou aan het einde van het jaar stoppen, maar besloot deze zomer zijn pensioen te vervroegen. Hij staat dit seizoen 22e en finishte nog nergens in de top 10.

De Italiaan eindigde in 2017, 2018 en 2019 nog als tweede in het WK-klassement, in 2020 werd hij vierde. Dovizioso besloot daarna om een sabbatical te nemen, wel met de ambitie om in 2022 terug te keren in de MotoGP.

Dovizioso wordt tot het einde van het seizoen vervangen door de Brit Cal Crutchlow.

Cavendish stapt af in Ronde van Polen met oog op Gemenebestspelen

10:51 uur Sprinter Mark Cavendish gaat niet meer van start in de zesde etappe van de Ronde van Polen. De Britse wielrenner richt zich op de wegwedstrijd van de Gemenebestspelen, meldt zijn ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl. De etappekoers in Polen duurt nog tot en met vrijdag.

„Het spijt me dat ik de jongens en de koers verlaat, maar tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om voor het eiland Isle of Man deel te nemen aan dit geweldige evenement. Ik dank de ploeg voor de steun”, laat Cavendish (37) weten.

De wegwedstrijd van de Gemenebestspelen wordt zondag verreden in het Engelse Warwick, ten zuidoosten van Birmingham.

Gebroken ribben en breuk in schouder voor wielrenner Tolhoek

10:00 uur Antwan Tolhoek heeft meerdere breuken overgehouden aan zijn val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Bij nieuwe onderzoeken is vastgesteld dat de wielrenner van Trek-Segafredo drie ribben heeft gebroken en een breuk in zijn schouder heeft opgelopen, zo meldt hij zelf via Twitter. Tolhoek kon door de val niet meer van start gaan in de tweede etappe.

„Een flinke tegenvaller, maar met hulp van Trek-Segafredo doe ik er alles aan om snel terug te keren in de koers”, schrijft Tolhoek. De Ronde van Polen was zijn eerste wedstrijd sinds de Mont Ventoux Challenge in juni.

De 28-jarige Zeeuwse wielrenner is bezig aan zijn eerste seizoen bij de ploeg van onder anderen landgenoot Bauke Mollema. Het is niet bekend hoe lang hij niet inzetbaar is.