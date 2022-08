Van der Poel ontbreekt bij EK mountainbiken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Nordemann enige Nederlandse mountainbiker bij EK

15.38 uur: David Nordemann is over twee weken de enige Nederlandse deelnemer bij de Europese kampioenschappen mountainbike bij de mannen. Milan Vader en Mathieu van der Poel doen allebei niet mee in München, meldt wielerbond KNWU.

„Milan is nog herstellende van zijn harde val van dit voorjaar en Mathieu heeft aangegeven dat hij vanaf volgend jaar weer actief wedstrijden op de mountainbike wil rijden. David Nordemann komt net terug van een blessure, maar is wel in goeden doen voor dit kampioenschap”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.

Bij de vrouwen wordt Nederland vertegenwoordigd door Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt. De Knegt: „Bij de vrouwen hebben we serieuze podiumkansen. Terpstra won de laatste wereldbeker in Andorra en is daarnaast leidster in het wereldbekerklassement. Vorig jaar pakte ze de tweede plaats op het EK en ze is nu dus weer favoriet voor een medaille. Tauber werd vorig jaar derde op het Europees kampioenschap maar is nog herstellende van een coronabesmetting. Ze hoopt in München de stijgende lijn weer in te zetten. Met Koopmans en Von Berswordt aan de start merken we dat het niveau bij de vrouwen ook in de breedte erg is gestegen.”

De EK mountainbike, die 19 en 20 augustus op het programma staan, maken onderdeel uit van het multi-EK in München. Mountainbike is één van de vier disciplines in de wielersport.

Viergever volgt Janssen op als aanvoerder van FC Utrecht

15.14 uur: Nick Viergever volgt Willem Janssen op als aanvoerder van FC Utrecht. Janssen (36) beëindigde zijn loopbaan na vorig seizoen, terwijl Viergever deze zomer door de Utrechters werd vastgelegd.

De 33-jarige Viergever kwam over van de Duitse club Greuther Fürth. De verdediger kwam in Nederland ook uit voor Sparta, AZ, Ajax en PSV. Hij speelde drie interlands voor Oranje.

FC Utrecht begint het seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Italiaan Dovizioso rijdt volgende maand laatste race in MotoGP

14.40 uur: De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso neemt volgende maand afscheid van de MotoGP, zo heeft Yamaha bekendgemaakt. Hij komt op zondag 4 september tijdens zijn thuisrace in Misano voor het laatst in actie.

De 36-jarige Dovizioso zou aan het einde van het jaar stoppen, maar besloot deze zomer zijn pensioen te vervroegen. Hij staat dit seizoen 22e en finishte nog nergens in de top 10.

De Italiaan eindigde in 2017, 2018 en 2019 nog als tweede in het WK-klassement, in 2020 werd hij vierde. Dovizioso besloot daarna om een sabbatical te nemen, wel met de ambitie om in 2022 terug te keren in de MotoGP.

Dovizioso wordt tot het einde van het seizoen vervangen door de Brit Cal Crutchlow.

Cavendish stapt af in Ronde van Polen met oog op Gemenebestspelen

10:51 uur Sprinter Mark Cavendish gaat niet meer van start in de zesde etappe van de Ronde van Polen. De Britse wielrenner richt zich op de wegwedstrijd van de Gemenebestspelen, meldt zijn ploeg Quick-Step - Alpha Vinyl. De etappekoers in Polen duurt nog tot en met vrijdag.

„Het spijt me dat ik de jongens en de koers verlaat, maar tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om voor het eiland Isle of Man deel te nemen aan dit geweldige evenement. Ik dank de ploeg voor de steun”, laat Cavendish (37) weten.

De wegwedstrijd van de Gemenebestspelen wordt zondag verreden in het Engelse Warwick, ten zuidoosten van Birmingham.

Gebroken ribben en breuk in schouder voor wielrenner Tolhoek

10:00 uur Antwan Tolhoek heeft meerdere breuken overgehouden aan zijn val in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Bij nieuwe onderzoeken is vastgesteld dat de wielrenner van Trek-Segafredo drie ribben heeft gebroken en een breuk in zijn schouder heeft opgelopen, zo meldt hij zelf via Twitter. Tolhoek kon door de val niet meer van start gaan in de tweede etappe.

„Een flinke tegenvaller, maar met hulp van Trek-Segafredo doe ik er alles aan om snel terug te keren in de koers”, schrijft Tolhoek. De Ronde van Polen was zijn eerste wedstrijd sinds de Mont Ventoux Challenge in juni.

De 28-jarige Zeeuwse wielrenner is bezig aan zijn eerste seizoen bij de ploeg van onder anderen landgenoot Bauke Mollema. Het is niet bekend hoe lang hij niet inzetbaar is.