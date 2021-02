Oranje laat kans op historische zege tegen Rusland glippen: ’Heel wrang gevoel’

De Oranje-waterpoloërs moeten vanmiddag op het OKT boven zichzelf uitstijgen in de kwartfinale tegen Montenegro. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Door de onnodige nederlaag (10-11) tegen Rusland in de laatste poulewedstrijd van het olympisch kwalificatietoernooi staat Oranje voor een quasi-onmogelijke klus om ’Tokio 2021’ te halen. Montenegro is vrijdagmiddag de tegenstander in de kwartfinale. „Als we de wedstrijd van ons leven spelen, kunnen we het spannend maken. Maar dan nog moet alles op z’n plek vallen”, zo erkende Thomas Lucas, de uitblinker in het duel met Russen.