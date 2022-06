Maaike de Waard achtste op 50 meter vlinderslag, kwartet aan titels voor Sjöström

Het goud ging naar de Zweedse Sarah Sjöström. Ze was met 24,95 sneller dan Melanie Henique uit Frankrijk (25,31) en de Chinese Yufei Zhang (25,32).

De Waard was met 25,85 iets langzamer dan de 25,75 van donderdag in de halve finales. Dat was voor haar een persoonlijk record.

Geen finale De Roon en Busch, diskwalificatie Metz

Valerie de Roon en Kim Busch hebben bij de WK langebaanzwemmen in Boedapest naast een finaleplaats gegrepen op de 50 meter vrije slag. De Roon werd in de eerste halve finale zesde in 25,19. Busch tikte in de tweede halve finale met dezelfde tijd aan als achtste. De Roon en Busch werden uiteindelijk gedeeld dertiende van de zestien halvefinalisten.

De Poolse Katarzyna Wasick was met 24,11 de snelste voor de finale van zaterdag.

Rosey Metz slaagde er niet in de finale te halen van de 50 meter schoolslag. Ze werd gediskwalificeerd in haar halve finale.