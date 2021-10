Premium Het beste van De Telegraaf

Suzanne Schulting geeft signaal af in Peking

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Suzanne Schulting. Ⓒ HH/ANP

Door de coronacrisis kwam Suzanne Schulting een aantal van haar concurrentes bijna anderhalf jaar niet tegen, maar in Peking bleek dit weekeinde dat de 24-jarige Nederlandse nog altijd een klasse apart is. Op de 1000 meter legde de beste shorttrackster van de laatste jaren drie verbluffende races op het ijs dat over ruim drie maanden ook wordt betreden tijdens de Olympische Spelen.