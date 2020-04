Zandvoort geeft race in 2020 nog niet op

Het blijft zeer de vraag of Max Verstappen & co dit jaar nog in actie komen op Circuit Zandvoort. Ⓒ Frits van Eldik

ZANDVOORT - De organisatie van de Nederlandse Grand Prix maakte het onmogelijk geachte waar, door de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort. Circuitdirecteur Robert van Overdijk denkt dat er uiterlijk in juli vanuit de overheid duidelijkheid komt of een race dit jaar nog een optie is. Hij legt haarfijn uit waarom het een no go is om nu de stekker er al uit te trekken en te kijken naar 2021.