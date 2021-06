Ovationeel applaus voor Christian Eriksen tijdens Denemarken - België

In het Parken Stadion lag het spel zoals gepland even stil en klapte iedereen voor Christian Eriksen, die een paar honderd meter verderop in een ziekenhuis herstellende is van de hartstilstand die hem afgelopen zaterdag trof in hetzelfde stadion.

Ook arbiter Björn Kuipers klapte zijn handen stuk voor het herstel van de 29-jarige Eriksen, die jaren bij Ajax speelde, en vervolgens de overstap maakte naar Tottenham Hotspur. Tegenwoordig verdient hij zijn geld in Italië bij Internazionale.

Ⓒ ANP/HH

Ook vooraf was er al een eerbetoon aan Eriksen. Er werd een enorm shirt van de middenvelder uitgerold. Donderdag werd bekend dat er bij de Deen een ICD-kastje zal worden ingebracht in zijn borstkas, net als eerder bij bijvoorbeeld Daley Blind gebeurde.

België won de eerste wedstrijd, tegen Rusland (3-0). Naar verluidt volgt Eriksen de wedstrijd van zijn elftal tegen België op televisie vanuit het ziekenhuis.

Volg het duel hieronder op de voet: