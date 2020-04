Mathieu van der Poel lonkt naar Tour de France

Deelname aan de Tour de France is dit jaar ineens een optie, mits het jaarlijkse wielerspektakel komende zomer toch doorgang kan vinden en zijn ploeg Alpecin-Fenix een wildcard kan bemachtigen.

„Als de Tour dit jaar nog gereden wordt, dan kunnen we misschien lobbyen om daar nog binnen te geraken”, liet Van der Poel op Sporza weten. „Ik denk dat we een uitzonderlijke Ronde van Frankrijk zouden krijgen met heel veel andere type renners. Ik zou daar zeker voor open staan.”

De 25-jarige wielrenner wilde komende zomer bij Tokio 2020 voor olympisch goud gaan op zijn mountainbike. „Nu moeten we ons aanpassen, want die olympische droom is zeker nog niet weg. Volgend jaar ga ik normaal gezien mountainbiken.”

Van der Poel moest zondag af en toe denken aan de 104e editie van de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die door het coronavirus eveneens moest worden geannuleerd. „En dan nog met zo’n prachtig weer: 20 graden en een zonnetje, daar koers ik het liefste in. Dat doet eigenlijk nog extra pijn. Ik vang nu ook wel geruchten op over een Ronde van Vlaanderen in het najaar, maar ik pin me nergens op vast. Ik wacht tot het definitief is en dan kunnen we weer opbouwen.”