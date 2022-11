Van Dijk: ’Zij waren feller, maar resultaat is het belangrijkste’

„Zij waren feller op het middenveld, het baltempo was te laag”, zei Van Dijk tegen de NOS. „We hadden ons er wel goed op voorbereid, maar zij hebben echt een paar van die bijters en wij verloren toch te vaak de bal. Dat moet beter. We speelden tegen een goede ploeg, die in balbezit niet van wereldniveau is. Maar uiteindelijk pak je wel een resultaat, dat is het belangrijkste.”

Teun Koopmeiners had een basisplaats gekregen ten fav„aan de bal hadden we veel meer lef moeten tonen, je komt goed op voorsprong, maar daarna kun je niet controleren. Je weet dat het lastige wedstrijden zijn en je gaat niet veel kansen krijgen. Als je niet goed aan de bal bent, moet je er ook een fysieke strijd van maken. Daar kunnen we stappen in zetten. We moeten wl positief blijven, want we staan nog steeds bovenaan.

Memphis Depay kon na afloop leven met het punt dat Oranje heeft overgehouden aan het treffen met Ecuador. „We hebben dit resultaat er gelukkig nog uitgesleept. Zij waren feller en dus kunnen wij niet anders dan genoegen nemen met een punt.” In de volgende wedstrijd moet Oranje elkaar meer vertrouwen, gaf hij aan. „Juist wanneer je elkaar moeilijk vindt in het veld, is dat belangrijk.”

Depay begon op de bank, maar aanhet begin van de tweede helft kwam hij binnen de lijnen. „Ik heb niet het gevoel dat ik in mijn spel ben gekomen. We kwamen sowieso amper aan voetballen toe.” Hij benadrukte de moed erin te houden. „Het komt wel goed hoor, we weten dat het beter moet. Tegen Qatar wordt het belangrijk dat we veel scoren. Daar gaan we voor zorgen.”

Jurriën Timber stapte met een rotgevoel het veld af. „Die gelijkmaker valt nadat ze druk op mij gaan zetten en ik de bal verlies”, zei hij. „Natuurlijk baal je dan. Daar denk ik nu ook nog aan.” Timber kreeg de voorkeur boven Matthijs de Ligt, die maandag tegen Senegal startte omdat hij beter kan koppen. Hij kreeg van Van Gaal de opdracht om Enner Valencia, de topscorer van Ecuador, te bewaken. Timber stelde de bondscoach in de eerste helft niet teleur en won nagenoeg ieder duel van de spits.

„Dat ging best lekker”, zei de verdediger van Ajax. „Maar uiteindelijk kan ik niet tevreden zijn. We hebben als ploeg in balbezit te weinig gebracht. Een keer op doel schieten is natuurlijk niet goed voor het Nederlands elftal. Het enige positieve is dat we een resultaat hebben gehaald.”

Steven Berghuis zocht niet naar excuses na het gelijkspel van het Nederlands elftal. „Dit was niet goed”, zei hij. „Maar dit was denk ik wel het maximaal haalbare voor ons. Natuurlijk denk ik als aanvaller en wil ik altijd winnen. Maar Ecuador was beter. We mogen niet mopperen over dit gelijkspel.”

Berghuis begon op de bank. Bondscoach Louis van Gaal gaf de voorkeur aan Teun Koopmeiners. Berghuis deed uiteindelijk ruim 20 minuten mee. „Maar het liep niet”, zei hij. „We waren niet goed aan de bal. Zij waren ook feller. We moeten dit goed analyseren.”

„We hebben voldoende kwaliteit om wel goed aan de bal te zijn”, zei Berghuis. „Hopelijk kunnen we dat dinsdag tegen Qatar wel laten zien. We staan er nog best redelijk voor in de poule als je naar punten kijkt. Toplanden als Argentinië of Duitsland staan er inderdaad een stuk slechter voor. Maar wij moeten naar onszelf kijken. Dit was niet het niveau dat het Nederlands elftal wil halen. Al moeten we Ecuador niet onderschatten. Ze hebben een goede en talentvolle ploeg.”

