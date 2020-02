Daley Blind, Perr Schuurs en Klaas-Jan Huntelaar Ⓒ Reuters

Ajax werkte zizchzelf door de 2-0 nederlaag bij Getafe in een bijzonder lastig parket in de Europa League. De Spaanse media zagen donderdagavond een bijzonder gefrustreerd Ajax ten ondergaan in de buitenwijk van Madrid.