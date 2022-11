Onderzoek naar mogelijk antisemitische leuzen fans Lazio in Romeinse derby

Volgens de Serie A waren de „onbehouwen, schandalige en religieus discriminerende liederen” gericht tegen AS Roma-fans en waren zij te horen „verschillende keren voor de wedstrijd en een keer tijdens het duel zelf.”

Lazio veroordeelde „uitingen van antisemitisme en racisme die bij bijna elke wedstrijd in elk stadion in Italië voorkomen” maandag al. „Ze maken geen deel uit van onze cultuur en vertegenwoordigen onze fans niet”, voegde de club er in een verklaring aan toe.

Een deel van de aanhang van Lazio staat bekend als extreemrechts. Vorig seizoen werd de man die bij elke thuiswedstrijd de mascotte van de club - een levende adelaar - het stadion indraagt nog geschorst door de club vanwege een fascistische groet. Bij de behandeling van zijn zaak had hij de dictators Benito Mussolini en Franco geprezen.