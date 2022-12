Rankovic na Fraser-incident voorlopig voor de groep bij FC Utrecht

De 44-jarige Rankovic, die het team voorbereidt op de oefenwedstrijd tegen Servette FC, wordt geassisteerd door Twan Scheepers en Urby Emanuelson.

Fraser was afgelopen weekend betrokken bij een incident op de training. Naar verluidt heeft hij de Duitse speler Amin Younes bij de keel gegrepen. „Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn”, zei Fraser over het voorval.

FC Utrecht, de nummer 7 van de Eredivisie, hervat de competitie op 8 januari met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.