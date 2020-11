Fulham is Leicester City verrassend de baas

Ademola Lookman wordt na zijn 0-1 gefeliciteerd door ploeggenoot Andre-Frank Zambo Anguissa. Ⓒ AFP

LEICESTER - Leicester City is er niet in geslaagd om zich naast Tottenham Hotspur en Liverpool aan kop van de Premier League te nestelen. De landskampioen van 2016 ging in eigen stadion verrassend onderuit tegen Fulham: 1-2.