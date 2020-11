West Ham meldt zich in top van de Premier League

Al na 2 minuten zette de Italiaan Angelo Ogbonna West Ham op voorsprong. Jack Grealish bracht Villa op gelijke hoogte. Meteen na rust zorgde Jarrod Bowen voor de 2-1 voor de Londenaren.

Daarna weerstond West Ham een zwaar offensief van de tegenstander, onder meer omdat Ollie Watkins voor de bezoekers een strafschop boven doelman Lukasz Fabianski op de lat schoot. In extra tijd werd een doelpunt van diezelfde Watkins op advies van de videoscheidsrechter afgekeurd.

Voor West Ham was het de derde achtereenvolgende zege in de competitie. Aston Villa is nu tiende, met twee punten en een wedstrijd minder dan West Ham.

Leicester verslikt zich in Fulham

Leicester City slaagde er eerder op de maandagavond niet in om zich naast Tottenham Hotspur en Liverpool aan kop van de Premier League te nestelen. De landskampioen van 2016 ging in eigen stadion verrassend onderuit tegen Fulham: 1-2.

Ademola Lookman en Ivan Cavaleiro (uit een strafschop) brachten de bezoekers uit Londen al voor rust op voorsprong. Leicester City kwam vervolgens niet meer verder dan een treffer van Harvey Barnes in de 86e minuut.

Ademola Lookman wordt na zijn 0-1 gefeliciteerd door ploeggenoot Andre-Frank Zambo Anguissa. Ⓒ AFP

Leicester staat nu vierde, op drie punten van de Spurs en Liverpool. Fulham klom met een tweede competitiezege naar de zeventiende positie.

België: Antwerp vierde na winst op Leuven

23.22 uur: Antwerp is geklommen naar de vierde plaats. De club deed dat door thuis te winnen van middenmoter Leuven: 3-2. Antwerp komt daardoor op drie punten van koploper Beerschot.

Na 17 minuten was er al vier keer gescoord. Dylan Batubinsika en Dieumerci Mbokani zetten de thuisclub op 2-0. Door Thomas Henry (strafschop) en Kamal Sowah werd het weer gelijk. Daarna duurde het zowaar tot de 57e minuut voor er weer een doelpunt viel. Martin Hongla zette Antwerp op 3-2.

