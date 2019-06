Eredivisie-duels op zondagavond 20.00 uur van de baan

Dat meldt de KNVB vrijdagavond nadat het het speelschema voor de Eredivisie bekend heeft gemaakt. De wijzigingen in het concept competitieprogramma komen voort uit de afspraken die de clubs hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda om de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederlandse betaald voetbal te verbeteren.

Te grote impact

Manager competitiezaken Jan Bluyssen: „Eén van de vernieuwingen behelsde het invoeren van een wedstrijd op zondagavond 20.00 uur, met als insteek om de clubs die Europees voetbal spelen meer ruimte te geven. In principe waren alle clubs gebonden aan één thuiswedstrijd op dat tijdstip, maar dit had altijd gebruikt kunnen worden voor clubs die terugkomen van een verre uitwedstrijd in de Europa League. Nu blijkt dat dit een te grote impact heeft op het merendeel van de lokale autoriteiten en de supporters, hebben we besloten dit af te blazen. Indien op sportieve gronden gewenst, zullen we per keer kijken of er wel een zondagavondwedstrijd om 20.00 uur kan worden ingepland.”