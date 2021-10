Ernstig supportersgeweld bij MVV-Roda JC nieuw dieptepunt voor het voetbal

Premium Voetbal

Co Adriaanse en Andries Jonker reanimeerden De Volewijckers: ’De nostalgie druipt hier van de muren’

Met een jaar coronavertraging viert De Volewijckers zondag het 100-jarig bestaan. Dankzij de bekende trainers Co Adriaanse (74) en Andries Jonker (59), die de ten dode opgeschreven, roemruchte volksclub uit Amsterdam-Noord in 2019 reanimeerden. Daardoor is de landskampioen van 1944 weliswaar stokoud...