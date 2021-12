Crisissfeer blijft hangen bij FC Utrecht na gelijkspel bij Fortuna Sittard

Na het bekerdebacle tegen NAC Breda spraken aanvoerder Willem Janssen en trainer René Hake harde woorden. Na enkele weken waarin het voetbal van FC Utrecht steeds stroever was geworden, kwam de uitschakeling in de KNVB-beker keihard aan. „Als je zo uit de beker gaat dan kun je wel zeggen dat het crisis is”, vond de captain. En Hake stelde zich kwetsbaar op. ,,Als de spelers vinden: ‘Trainer we zien het niet meer zitten.’ Dan moeten ze dat maar zeggen. Zo simpel is het.”

Er volgden de afgelopen dagen de nodige gesprekken om de frustraties in goede banen te leiden. ,,Je moet het wel op tafel leggen met elkaar. Dat het tot hier en niet verder is. Maar uiteindelijk ligt de reactie op het veld, niet aan de keukentafel”, aldus Hake.

De FC Utrecht-trainer had zijn team op vier posities aangepast en vooral meer routine ingebouwd ten opzichte van het bekerduel in Breda. Naast de geblesseerde Bart Ramselaar ontbraken Remco Balk, Othmane Boussaid, Joris van Overeem en Adrian Dalmau in de basis. In hun plaats speelden Simon Gustafson, Sander van de Streek, Quinten Timber, Mimoun Mahi en Tasos Douvikas.

De goal van Sander van de Streek wordt gevierd. Ⓒ ProShots

FC Utrecht begon geconcentreerd aan de wedstrijd tegen een Fortuna dat vorige week vertrouwen had getankt. De belangrijke zege in de degradatiekraker tegen PEC Zwolle was de eerste na een reeks van zes nederlagen en had de Limburgers weer wat lucht gegeven.

Ultee had tegen zijn voormalige werkgever vastgehouden aan de 5-3-2 speelwijze van de wedstrijd tegen PEC Zwolle en daar had FC Utrecht moeite mee. Hoewel de ploeg van Hake weinig kansen wist te creëren kwam FC Utrecht op voorsprong. Mahi, die tegen NAC nog heel slecht had ingevallen, verraste Fortuna-doelman Yanick van Osch met een goed afstandsschot. Pas de tweede seizoenstreffer van Mahi, die al het hele seizoen met zijn fitheid kwakkelt en in Sittard voor de tweede keer dit seizoen in de basis begon.

De zwaarbevochten voorsprong was van korte duur, want twee minuten na de 0-1 stond het alweer gelijk. George Cox krulde een vrije trap over de muur buiten bereik van FC Utrecht-doelman Maarten Paes. Fortuna rook dat er wat te halen was en in het vervolg van de eerste helft waren de grootste kansen voor de thuisploeg. Zo kreeg Ben Rienstra de bal er niet in bij een grote kopkans.

Na rust kwam FC Utrecht ietwat gelukkig aan een voorsprong. Een schot van Mahi werd door Van Osch losgelaten en de bal rolde precies voor de voeten van Sander van de Streek (1-2). Maar ook de tweede voorsprong gaf FC Utrecht niet de rust. Fortuna greep steeds meer het initiatief en nadat Paes nog knap had gered in een één-tegen-éénsituatie met Zian Flemming viel de 2-2 alsnog. Cox bracht de bal goed voor het doel, waarna Flemming inkopte tussen captain Janssen en linksback Arthur Zagre in.

Met nog maar een kwartiertje te spelen zette FC Utrecht vol de jacht op de winnende treffer in. Mahi kreeg twee grote kansen op die vanuit Utrecht perspectief zo felbegeerde goal, maar eerst laag Van Osch in de weg en vervolgens tikte hij de bal net naast het doel. De bal viel niet meer goed, zodat FC Utrecht opnieuw een bittere teleurstelling te slikken kreeg.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.