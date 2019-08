Biseswar: ’Terug naar Nederland? Ik denk niet meer’

„Toen Ajax als tegenstander uit de koker kwam rollen hadden de mensen hier wel zoiets van: ’wat moeten we nou?’”, vertelde Biseswar bij Fox Sports. „Maar uiteindelijk hebben we het vanavond goed gedaan”, zei de aanvaller.

„De 2-2 viel natuurlijk ongelukkig, als we de voorsprong vast hadden kunnen houden, hadden we een grote kans om de wedstrijd te winnen. In Amsterdam moeten we iets meer rust houden in ons spel, nu gingen we misschien te snel naar voren. De kleine kansen die we vanavond kregen, moeten volgende week grote kansen worden.”

Zijn optreden in de hoofdstad wordt misschien wel zijn laatste in Nederland. „Want ik denk niet dat ik nog terugkom, nee”, lachte de aanvaller. „Dit wordt mijn vierde jaar in Griekenland. Ik heb het naar mijn zin hier en heb niks te klagen. Ik ben nu 31 en over een paar jaar is het wel klaar voor mij.”