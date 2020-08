Vitesse gelijk in oefenduel tegen Fortuna Düsseldorf

De Duitse Vitesse-trainer Thomas Letsch had zijn team in de inmiddels vertrouwde 3-5-2 tactiek het veld ingestuurd met Riechedly Bazoer als voetballende man tussen de twee mandekkers Danilho Doekhi en Jacob Rasmussen in.

In dit systeem wordt veel arbeid verwacht van de vleugelverdedigers Eli Dasa en Maxi Wittek, die hele flanken moeten bestrijken. Fortuna Düsseldorf wist hier goed mee om te gaan, zodat Vitesse weinig gevaar vanaf de zijkant kon stichten en gedwongen werd veel door het centrum te combineren met wisselend resultaat.

De gevaarlijkste man aan Arnhemse zijde was Oussama Tannane. Het was ook de creatieve middenvelder die uit een vrije trap de gelijkmaker binnen pegelde nadat Fortuna Düsseldorf op voorsprong was gekomen door een ongelukkige eigen goal van Oussama Darfalou.

De Algerijn, vorig seizoen verhuurd aan VVV, krijgt vooralsnog de kans om in de spitspositie in de voetsporen van Tim Matavz te treden. Darfalou werkt hard, maar wat hij tegen Fortuna Düsseldorf liet zien, was erg ongepolijst om niet te zeggen onbeholpen.

Nadat Fortuna Düsseldorf op slag van rust op 1-2 was gekomen, kwam Vitesse ook na rust weer langszij. De doelpuntenmaker was middenvelder Matus Bero, die scoorde met het hoofd.

Vervolgens kreeg Fortuna Düsseldorf nog een aantal grote kansen, maar wist Vitesse-doelman Remko Pasveer zijn doel schoon te houden met onder andere een geweldige redding op een inzet van Marcel Sobottka.

Vitesse behield daardoor de ongeslagen status in de oefencampagne (vier keer gelijk, vier keer gewonnen). Vitesse sluit de oefencampagne volgende week zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen Darmstadt. Bij die wedstrijd mag weer een select gezelschap fans (2000) aanwezig zijn in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Düsseldorf, die zonder publiek werd afgewerkt. De zes Duitse supporters die op de bonnefooi naar Arnhem waren gereisd, kwamen dan ook van een koude kermis thuis.