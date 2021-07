Ook Peter Sagan stapt uit Tour de France: ’Kan mijn been niet meer buigen’

De zevenvoudig winnaar van de groene trui had het zelf natuurlijk ook graag anders gezien. „Het is nooit leuk als je moet afstappen. Ik raakte in de derde rit geblesseerd, maar daarna ging het beter. Maar van de week raakte ik in de sprint met mijn knie mijn stuur en zwelde mijn knie helemaal op. Ik kan mijn been nu niet meer buigen. Tja, wat moet je dan nog? Nu rust houden en beter worden.”

Hij vervolgt: „Als je je been niet meer kan gebruiken, dan houdt het wel op. Wat moet je dan nog? Ik had graag Wilco Kelderman geholpen, zeker met deze waaieretappes. Ik laat de ploeg niet graag in de steek, maar er is nu niks aan te doen. De volgende dagen ga ik rust houden en me voorbereiden op de Spelen.”

Het is de eerste keer dat Sagan opgeeft in de Tour. In 2017 werd hij uit de Tour gezet na een onreglementaire sprint waarbij Mark Cavendish ten val kwam. Dit is ook de eerste Tour waarin Sagan geen enkele dag in de groene trui heeft gereden.