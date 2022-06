Topfavoriet Swiatek voorkomt nipt superstunt van Kerkhove op Wimbledon

Vooraf werd de opdracht van de Nederlandse praktisch als onmogelijk gezien, omdat Swiatek al 36 (!) duels ongeslagen was. Daar is dus nummer 37 bijgekomen, maar het ging met pijn en moeite tegen de geweldig spelende Zeeuwse.

Pattinama-Kerkhove (30), de mondiale nummer 138, werd pas op dinsdag als zogenoemde lucky loser aan het hoofdtoernooi toegevoegd. Ze verloor vorige week in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi, maar mocht door een blessure bij een andere speelster toch meedoen. Een uur voor de wedstrijd hoorde ze via een appje dat ze toch mocht meedoen. Drie sets later stond ze ineens in de tweede ronde op Wimbledon.

Brutaal begin

Pattinama-Kerkhove begon brutaal en zonder op het oog met spanning aan de wedstrijd. In de derde game brak ze de nummer 1 van de wereld direct, al kreeg ze die break meteen weer terug in haar gezicht. Maar bij 2-2 ging ze wederom door de service van Swiatek heen. De game erop hield ze haar service wel: 4-2.

Echter, Swiatek kwam toch weer terug naar 4-4 en de game hierna wist de topfavoriete voor de eindzege op het heilige gras van Londen zowaar nu wel haar eigen service te behouden. Bij 4-5 moest de Nederlandse uiteindelijk toch weer haar service afstaan tegen de beste tennisster op dit moment: 4-6.

Iga Swiatek viert een belangrijk punt. Ⓒ ANP/HH

Beste wedstrijd uit loopbaan

In set 2 was wellicht de verwachting dat Swiatek - die op gras wel minder speelt dan op andere ondergronden - door zou stomen, maar dat viel mee. Kerkhove wist haar service nu wel wat vaker te behouden, maar dat deed de Poolse ook. Maar Kerkhove was allesbehalve onder de indruk op Court 1 en brak Swiatek brutaal gewoon nog eens.

De druk lag echt bij de nummer 1 van de wereld, die erg veel onnodige fouten maakte. Bij 5-4 mocht Kerkhove serveren om er een derde set uit te slepen. De Nederlandse speelde wellicht haar beste wedstrijd uit haar tennisloopbaan. En jawel, zodoende pakte ze dan ook zeer verrassend de tweede set: 6-4.

Break net te vroeg

Ook set 3 begon Kerkhove prima en zelfs met kansen. Die wist ze echter niet te verzilveren. Swiatek wist in de vierde game wél een uitermate belangrijke break te forceren. Het verzet leek gebroken, want de Poolse liep uit naar 4-1. Met een lovegame kwam ze even later op 5-2. De break kwam te vroeg in de set voor Kerkhove.

De in Goes geboren Pattinama-Kerkhove pakte vervolgens wel haar eigen service nog, maar bij 6-3 was het toch einde toernooi voor haar. Maar wel in de wetenschap dat ze het de nummer 1 van de wereld echt heel moeilijk had gemaakt.