Martelgang op Masters wordt golffenomeen te heftig Is dit einde verhaal voor Tiger Woods?

Tiger Woods heeft zelf een einde gemaakt aan zijn martelgang tijdens The Masters. De onophoudelijke regen en kou drongen diep door in zijn gebroken lijf. Strompelend worstelde hij zich tot bijna halverwege de derde ronde, maar werd door helse pijnen gedwongen de handdoek te werpen. Tijdens een auto-ongeluk in februari 2021 verbrijzelde hij zijn rechterbeen, dat ternauwernood gered werd van amputatie. Een blessure aan zijn voet geeft hij aan als het kwaad dat hem nu teistert. Eerder stond hij lang buitenspel wegens chronische klachten aan zijn rug en knieën, waar hij in beide gevallen vijf keer aan werd geopereerd. De grote vraag die na deze dreun in Augusta rondzingt is, of dit nu echt einde verhaal is voor Tiger Woods?