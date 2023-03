Van Aert en Pidcock door elkaar onderuit in Tirreno: ’Schade lijkt mee te vallen’

Vlak voor de slotklim kwam hij ongelukkig ten val nadat Tom Pidcock zijn achterwiel aantikte. De schade lijkt gelukkig mee te vallen: de twee legden het meteen bij met een handdruk en reden samen naar de finish.

„We waren aan het vechten voor positie, het is een soort incident dat dan kan gebeuren. Ik probeerde mijn positie bij de jongens van mijn ploeg te verdedigen. Ik denk dat dat Tom achter mij inhaakte en door een gaatje probeerde te kruipen”, legde Van Aert uit in een eerste reactie tegenover Het Nieuwsblad.

Pleister op de wonde

„Toen ik dacht dat ik hem al voorbij was, voelde ik dat er achter me iemand in mijn fiets haakte en werd ik tegen de grond gesleurd. Het kan gebeuren. De schade lijkt mee te vallen. Ik heb niet te veel pijn. Ik ben goed geschaafd, maar dat is logisch na dat schuiven. Verder hoop ik dat het oké is.”

Van Aert geeft Pidcock een hand na de val. Ⓒ Screenshot Eurosport

Van Aert maakte tot de val een uitstekende indruk. „Daar mag ik tevreden over zijn. Het zwaarste moest natuurlijk nog komen. Het is een heel grote pleister op de wonde dat Primoz Roglic wint. Het is mooi als je met zo’n ploeg aan de start staat, dan weet je dat je meerdere kansen hebt. Het is niet mijn gewoonte om te vallen, maar je ziet dat het snel gebeurd is. Dan is het heel knap dat de jongens het hoofd koel hebben gehouden en dat Primoz het kon afwerken.”

Bron: Het Nieuwsblad