PSV loopt in eigen huis averij op tegen AZ

Hoewel de Eindhovenaren zondag in de topper met Ajax een comfortabele 0-2 voorsprong namen en op rozen leken te zitten, moet de ploeg van Roger Schmidt nu vrezen voor een fikse achterstand op de koploper uit Amsterdam. In de Johan Cruijff ArenA werd het afgelopen weekeinde uiteindelijk 2-2 en door de zeperd tegen AZ kan Ajax donderdag bij een zege op bezoek bij FC Twente een voorsprong van vier punten nemen.

AZ haakt door de overwinning weer voorzichtig aan bij de top van het klassement. De Alkmaarders, die in de beginfase van het seizoen veel punten morsten, hebben nu 31 punten - drie minder dan PSV - en staan vijfde. De lijn van vorig seizoen, toen alle topduels werden gewonnen, werd in ieder geval doorgezet.

Trainer Roger Schmidt begon tegen AZ in vrijwel dezelfde opstelling als afgelopen zondag. Alleen Cody Gakpo ontbrak. De aanvaller liep in Amsterdam een enkelblessure op. Hij werd vervangen door Ryan Thomas.

In Eindhoven voltrekt zich in de eerste helft een identiek scenario als drie dagen eerder in de Johan Cruijff ArenA: ook nu nam de uitploeg een 0-2 voorsprong. Maar dit keer was het PSV zelf dat moest terug knokken.

Teun Koopmeiners (niet in beeld) maakt de 0-2. Ⓒ HH/ANP

Teun Koopmeiners verzorgde in de 31e minuut vanaf elf meter de 0-1. De AZ-aanvoerder schoot onberispelijk raak na een onhandige actie van PSV-doelman Yvon Mvogo. De huurling van RB Leipzig haalde Myron Boadu neer op een plek waar de AZ-spits nooit gevaarlijk kon worden.

Acht minuten later verdubbelden de gasten de score en opnieuw was het Koopmeiners die het net vond. Dit keer met een prachtig balletje met buitenkant links uit een corner. De middenvelder zag zijn inzet pardoes in de verre hoek achter Mvogo vallen.

PSV kwam via Philipp Max weer terug in de wedstrijd. De Duitse linksback schoot na een klein uur spelen een vrije trap feilloos raak: 1-2.

De vrije trap van Philipp Max vliegt binnen: 1-2. Ⓒ HH/ANP

In het resterende half uur maakte PSV jacht op de gelijkmaker. In de slotfase viel Marco van Ginkel nog in. De middenvelder, gehuurd van Chelsea, maakte na veel blessureleed voor het eerst sinds 6 mei 2018 weer minuten, maar ook met de achtvoudig international binnen de lijnen bleef de gelijkmaker uit.

Sterker nog: AZ-aanvaller Calvin Stengs bepaalde in de slotminuut met een door PSV-verdediger Jordan Teze van richting veranderd schot de eindstand op 1-3.