WK-drama voor gemengde Oranje-ploeg: pech én bizarre val

Ellen van Dijk en Riejanne Markus gingen zonder Van Vleuten nog wel op jacht naar een medaille, maar kwamen logischerwijs tekort om de veertig seconden achterstand goed te maken. Het was de tijd die Daan Hoole en Mathieu van der Poel verloren, nadat ze door de vastgelopen ketting van Mollema al na drie minuten als duo verder moesten.

Het goud in Wollongong ging naar Zwitserland, dat aantrad met Stefan Küng als bekendste naam. Italië greep het zilver. Australië legde beslag op brons. Nederland, dat aanvankelijk nog de zevende tussentijd reed, werd op 52 seconden vijfde en kwam uiteindelijk veertien seconden tekort voor een medaille.

Van Vleuten ging direct na de start neer. Volgens haar ontplofte haar voorband. Ze heeft vooral last van haar elleboog en is voor scans naar ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk of ze zaterdag in actie kan komen in de wegwedstrijd voor vrouwen.

Ellen van Dijk veroverde afgelopen weekeinde al de wereldtitel tijdrijden. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse ploeg was op voorhand een van de topfavorieten. Vooral door de aanwezigheid van Van Dijk en Van Vleuten, die in het tijdrijden tot de wereldtop behoren. Van Dijk kroonde zich zaterdag in Wollongong voor de derde keer tot wereldkampioen tegen de klok. Van Vleuten is de regerend olympisch kampioen en was twee keer de beste op een WK tijdrijden.

Hoole en Mollema deden afgelopen weekeinde mee aan de tijdrit bij de mannen, maar stelden met respectievelijk de 23e en 25e plaats teleur. Het is sowieso niet het WK van Mollema. Eerder deze week werd hij tijdens een trainingsrit nog aangevallen door een ekster.

Het was pas de derde keer dat de gemengde ploegentijdrit onderdeel is van de WK. Nederland won goud in de eerste editie in 2019 en zilver in 2021.

Bekijk hieronder de beelden van de Nederlandse pechmomenten: